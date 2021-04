Le Roussillon, Perpignan et sa région, c’est le plein de chaleur et de saveurs colorées. Donc rien de tel que de ramener un panier de spécialités Catalanes à déguster ou un panier de produits fermiers composé par vous-même sur une boutique de vente de produits du terroir à Perpignan et dans le 66.

Dans votre drive fermier du 66 vous allez pouvoir réserver les fruits et légumes directement issus des producteurs des Pyrénées Orientales. Et gouter aux succulentes viandes en provenances de la ferme et des animaux pâturant en plein air.

Dans votre panier un choix de charcuteries du terroir et de fromages des Pyrénées…

De quoi régaler toute la famille pour plusieurs jours grâce à l’achat direct de paniers aux producteurs du 66