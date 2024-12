Quelles sont les meilleures adresses pour un week-end à Saint-Sébastien ?

5/5 - (3 votes)



Capitale européenne de la culture en 2016, située à une trentaine de minutes de la France, Saint-Sébastien attire de plus en plus de monde alors que Barcelone est saturée de touristes. Repère des surfeurs dans une région où se concentre un grand nombre de restaurants étoilés, Donostia – son nom basque – comprend de nombreux bons spots pour bien manger entre une baignade et une balade.

Ondarra Voilà le bar squatté par les surfeurs après une journée à prendre les vagues. Le soir, c’est le point de rendez-vous des jeunes de la ville qui prennent d’assaut la rue une fois que la petite terrasse est blindée. Ondarra, Av de Zurriola, 16, 20002 San Sebastián, Guipúzcoa, Espagne.

Atari Les places sont chères sur la terrasse d’Atari. Il faut dire qu’elle est idéalement située sur le parvis de la Basilique Sainte-Marie du Chœur. Si vous n’avez pas réservé une table à l’extérieur, foncez à l’intérieur pour enchainer les pintxos et les assiettes chaudes en petites portions. Mais chez Atari, on vient surtout pour déguster le pain perdu, qui est une des spécialités des chefs de la ville, et plus particulièrement de ce restaurant. Atari, Calle Mayor, 18, 20013 San Sebastián, Guipúzcoa, Espagne.

Kafé Botannika Récemment ouvert au rez-de-chaussée d’une maison, ce café est une petite oasis dans la ville avec une terrasse verdoyante et colorée. Ouvert dès 9h, Kafé Botanika propose des gâteaux, des jus, des tartines sucrées ou salées, ainsi qu’un granola. Kafé Botanika, Gernikako Arbola Pasealekua, 8, 20006 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.

Sirimiri Gastroleku La ville ne manque pas de bons restaurants à tapas traditionnels, pour une version plus moderne où les petits plats sont divins, Sirimiri est un très bon choix. Debout vers le bar ou assis au fond de la salle, on déguste du porc cuisiné avec des oignions caramélisés ou un risotto pas franchement local, mais délicieux. Sirimiri Gastroleku, Calle Mayor, 18, 20003 San Sebastián, Guipúzcoa, Espagne.

Le Pop-up restaurant d’Hélène Darroze à l’Hotel Maria Cristina Couronné de deux étoiles à Londres et d’une autre à Paris dans son restaurant du 6ème arrondissement, Hélène Darroze s’installe à Saint-Sébastien jusqu’au 15 octobre pour la deuxième année consécutive. Originaire du Sud-Ouest, la star de la gastronomie française a naturellement choisi Saint-Sébastien, dont les alentours regorgent de produits locaux réputés, pour lancer un pop-up restaurant au sein de l’historique Hotel Maria Cristina. La carte qu’elle y propose s’articule autour des différents arrivages du marché du jour (bœuf de Galice, foie gras, agneau du Pays Basque…). Et pour terminer la journée en beauté, on continue l’expérience en réservant une chambre dans cet établissement dont le design a été pensé par l’architecte des Hôtels Ritz. Menu à partir de 98 euros. República Argentina Kalea, 4, 20004 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.

Mala Gissona Les bières Mala Gissona sont brassées au Pays Basque, non loin de Saint-Sébastien. Pour vivre l’expérience comme un local, on vient boire une petite mousse dans le bar du même nom, situé dans le nouveau quartier tendance de la ville. Mala Gissona, Zabaleta Kalea, 53, 20002 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.

La Guinda Si on n’a pas forcément envie de manger que de la cuisine espagnole durant une escapade à Saint-Sébastian, on s’arrête chez La Guinda qui dispose d’un comptoir à gâteaux bien garni, ainsi qu’une longue carte composée d’un hamburger, de tartines ou encore de salades. Sympa ! The Loaf situé à proximité est aussi une bonne option. La Guinda, Zabaleta Kalea, 55, 20002 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.

Les adresses de notre magazine

Bar Nestor, qui propose la meilleure tortilla de la ville. Mais attention, le lieu n’en cuisine qu’une seule par jour. Il faut venir prendre un ticket à 12h pour pouvoir récupérer cette tuerie à 13h tapante. Arrandegi Kalea, 11, 20003 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.

La Viña, pour la torta de queso qui a aussi réussi à bluffer Pierre Hermé, c’est dire ! 31 de Agosto Kalea, 3, 20003 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.

Pour manger des pintxos : La Topa, Ganbara, Casa Urola, Borda Berri et Bar Txepetxa pour les meilleurs anchois…

Les stands incontournables dans le marché de La Bretxa, situé dans le quartier historique : Iker Délicatessen pour des bons produits ibériques dont des jambons incroyables et les saucisses Chistorra. Non loin, Bretxoliva propose des huiles d’olives soigneusement séléction pour leurs goûts divins.

Boulevard Zumardia, 3, 20003 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.