Restauration du patrimoine à l’église Notre-Dame de L’Assomption à Fontpédrouse 66

Dans le cadre du projet de restauration et d’animation du patrimoine mis en œuvre par La Fondation du Patrimoine et les artisans rénovation de façade Perpignan et sa région , une équipe de cinq volontaires sera constituée pour la remise d’oeuvres anciennes.

Les 5 volontaires, encadrés par un tailleur de pierre professionnel, participeront à la sauvegarde du patrimoine.

Ils contribueront à consolider les ouvrages présentant d’importants désordres.

Ils apporteront un concours efficace à la restauration des douves, dirigée par un professionnel des Monuments historiques.

Les volontaires auront ainsi l’opportunité de découvrir ou d’aller plus loin dans les techniques de restauration des monuments historiques et d’acquérir de fortes connaissances en taille de pierre et maçonnerie du bâti ancien. Ils auront l’occasion d’être en contact régulier avec les membres de l’association et avec le public visitant l’église de Fontpédrouse. Au début de leur mission, ils participeront à un stage de formation « Monument historique » mis en place par le réseau REMPARTS historiques.

Cette mission intéressera notamment les volontaires de Perpignan et sa région :

– souhaitant connaître de façon pratique la restauration du bâti ancien et, pour cela, tenir une truelle ou un taillant plutôt qu’un stylo,

– acceptant le séjour relativement pénible inhérent à la maçonnerie dans les douves du château,

– souhaitait acquérir des connaissances et des compétences en taille de pierre et en maçonnerie du bâti ancien,

– ayant un attrait pour l’histoire, l’archéologie, l’architecture…

L’association dispose d’un hébergement à Céret qu’elle peut mettre à disposition des volontaires.

