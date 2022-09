l’Hôtel W à Barcelone, lieu incontournable

4.9/5 - (31 votes)

Une étonnante silhouette en forme de voilier dresse sa grand voile sur la pointe maritime de la Barceloneta. Intrigante, elle s’installe dans le paysage comme une nouvelle escale dans la ville si touristique de Barcelone, puisqu’il s’agit du profil de l’Hôtel W. Cette belle adresse invite à des vacances bien-être et grand luxe sur le rivage Barcelonais, avant de partir à la découverte des richesses catalanes.

L’hôtel W est le seul hôtel à Barcelone à offrir aux touristes un accès direct à la plage : quelques marches depuis le vaste lobby conduisent directement sur le sable et donnent des envies de farniente. Une situation unique en pleine ville, qui donne à Barcelone des allures de Copacabana !

L’hôtel W : une vue imprenable sur la mer

Avant d’explorer la vaste capitale catalane, les vacanciers auront de quoi profiter de la ville avec les points de vue offerts sur Barcelone. Depuis la construction de sa terrasse en bois et sa piscine, d’abord, puis, au sommet de l’hôtel, depuis l’Eclipse bar, pour apprécier un point de vue inédit, à la fois sur Barcelone et sur la mer. L’Eclipse est au demeurant une bonne adresse pour faire la fête à domicile, le soir venu : le bar s’est inscrit au fil des mois comme un lieu de rendez-vous de la ville avec deux salles au dernier étage de l’hôtel W, dans une ambiance qui évolue de plus en plus vers la boîte de nuit à mesure que passe la soirée. L’établissement ouvre ses portes aux Barcelonais et autres fêtards de passage, qui peuvent venir boire un cocktail au bar à un prix honnête (12 euros), vu le standing de l’établissement et le panorama sur Barcelone. Avantage : l’hôtel W y gagne en état d’esprit et en ambiance, au lieu de fonctionner en cercle fermé.

Le W est un lieu pour la détente

C’est ainsi que le petit-déjeuner est servi jusqu’à 11 heures pour permettre aux vacanciers de profiter des chambres et en particulier des lits, très confortables. On peut aussi s’y restaurer, puisque les deux restaurants ont des offres variées et complémentaires. Comptez 40 euros pour un repas au Wave, en rez-de-chaussée, et 70 à 80 euros pour un repas plus gastronomique au Bravo, avec sa terrasse. Les vacanciers pourront aussi profiter des installations bien-être modernes, dans un esprit très lounge. Le Spa Bliss, son centre de fitness ou son jacuzzi offrent un moment de détente après le voyage ou entre deux visites à l’une des meilleures plages de Barcelone.

Hôtel de prestige, le W est souvent désigné comme le meilleur de Barcelone. Les chambres débutent à 220 euros la nuit. Mais les nombreux à-côtés que permet le W – la logique «Whatever/Whenever» de l’établissement permet d’accéder à toutes ses requêtes sur demande – peuvent rapidement saler la note. Vu les richesses de Barcelone, il n’est pas forcément nécessaire de pousser le bouchon en s’essayant à toutes les folies permises par l’établissement.

Découvrir Barcelone à partir du W

Plusieurs options s’offrent aux touristes de passages au W pour découvrir Barcelone. A pied, comptez tout de même 40 minutes de marche pour rejoindre la Place de la Catalogne : la situation sur la pointe maritime a ses bons et ses mauvais côtés… Pour garder des forces avant de déambuler sur les Ramblas, on privilégiera le bus : trois lignes passent régulièrement au pied de l’hôtel, et permettent de rejoindre le centre-ville en un quart d’heure environ, moyennant 1,45 euros. Une solution économique, qui permet en même temps de découvrir la ville ou de faire une petite visite guidée de Barcelone.

Le métro se montre moins fonctionnel depuis l’hôtel, puisqu’il ne dessert pas directement la zone. Le réseau du bus touristique peut quant à lui être rejoint après 10 minutes de marche environ : une solution pratique pour découvrir les principaux attraits de Barcelone, mais néanmoins onéreuse, puisque le billet à la journée dépasse les 20 euros.