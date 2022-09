4.9/5 - (21 votes)

Si on vous parle d’Espagne, vous allez probablement rapidement penser à des grandes villes comme Barcelone ou Madrid, mais ce pays regorge de petites villes historiques auxquelles vous n’auriez peut-être jamais pensé. Pour votre prochain voyage, découvrons donc ensemble notre top 5 des vieilles villes d’Espagne.

D’ailleurs, si vous arrivez par l’aéroport de Barcelone, plutôt que de louer un véhicule, pourquoi ne pas profiter du réseau ferroviaire, en prenant par exemple un train de Barcelone à Alicante .

Valence : Ciutat de Vella

Pour commencer cet article, nous allons bien entendu passer par Valence, en nous concentrant sur son point le plus historique.

L’ambiance de la vielle ville de Valence – ou Ciutat Vella – est à ne pas manquer : cette belle ville historique se trouve à une courte distance en train ou en voiture de certaines des meilleures stations balnéaires d’Espagne et possède un merveilleux centre historique, avec une belle cathédrale, d’excellents musées et des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO qui témoignent d’un patrimoine qui court de l’empire romain à l’époque moderne, teinté d’influences arabes.. Avec tant de choses à voir, vous pourriez passer des jours à explorer cette petite partie de la ville. Si vous passez par Valence depuis l’aéroport de Barcelone, vous pouvez également prendre un train de Barcelone à Valence .

Ronda : Andalousie

L’Andalousie est également une destination prisée des voyageurs en Espagne et, si vous passez dans le coin, ne manquez pas la petite ville de Ronda. Les plages fantastiques, à environ 45 km au nord, la ville au sommet de la montagne de Ronda est à ne pas manquer.

La ville remonte aux Maures et est perchée au-dessus d’énormes falaises en pierre. Le pont Puente Nuevo est sans aucun doute le spectacle le plus célèbre, qui se courbe de manière spectaculaire sur la gorge du Tajo. D’autres sites touristiques comprennent un bain maure du XIIIe siècle, la plus grande boule de taureaux du XVIIIe siècle d’Espagne, et le Palais et musée Mondragón avec son design complexe et son magnifique jardin d’eau.

Cudillero : Asturies

Sur la côte nord de l’Espagne, nous recommandons vivement cette ville de pêcheurs pittoresque composée de maisons pastel et d’un charmant port proche d’Oviedo. Le littoral ici est composé de falaises zébrées et de plages de sable fin.

Les fruits de mer ici sont phénoménaux. Vous trouverez beaucoup cafés et restaurants avec une vue incroyable sur la mer Cantabrique. Les stations côtières des Asturies ne sont pas aussi peuplées que d’autres régions d’Espagne et vous trouverez de nombreuses plages calmes et isolées si vous prenez les itinéraires pittoresques le long de la côte.

Besalu : Catalogne

Besalu est situé dans les contreforts des Pyrénées, dans le nord de la Catalogne. C’est une ville médiévale avec certaines des architectures les mieux conservées d’Espagne. Les sites incontournables comprennent le pont Viejo qui s’envole sur la rivière Fluvià, la Casa Cornella romane et la cour royale du XIIIe siècle. La ville fait partie des routes de Sefarad en Espagne et compte de nombreux sites patrimoniaux importants tels que la zone de baignade de Mikvé de Besalu.

Astorga : province de León

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, se trouve Astorga avec son imposante muraille romaine qui protège la cité. La cathédrale d’Astorga est monumentale : Le baroque masque le gothique. De quoi être étourdis par le foisonnement des éléments décoratifs . En contre-bas on trouve le Palais Episcopal, œuvre plutôt sage de l’architecte Gaudi.

L’Espagne regorge bien entendu de nombreux autres sites à visiter, mais si vous cherchez à sortir des bains de foules touristiques que vous pouvez retrouver dans les grandes villes et stations balnéaires populaires, voici 5 sites pour bien profiter de vos vacances.