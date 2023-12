Visiter l’Hérault

4.8/5 - (12 votes)

L’Hérault un département hautement touristique

Territoire côtier du sud de la la France, l’Hérault est l’un des département les plus visités de France.

Les nombreuses plages séductrices de touristes en sont à l’origine.

Cependant l’arrière pays est magnifique et les amateurs d’escalade et de canoë et kayak trouvent également des gorges escarpées creusées par des rivières aux eaux limpides et agitées, propices à leur passion.Quelques villages proches de ces cours d’eau semble provenir d’un ancien temps avec leurs ponts aux arcades historiques.

Ce département est présent depuis 1790 et à été façonné par la révolution ; il dispose d’une superficie de 6224 km2.

La politique de ce département est bien évidemment axée pour toujours séduire un nombre de touriste plus important et les lieux culturels ne sont pas en reste.

Territoire maritime, garrigues, montagnes et gorges profondes sont à découvrir.

Le Cirque de Navacelles

C’est tout d’abord un site naturel découpé par une ancienne méandre de la Vis dans l’encaissement d’un canyon circulaire et protecteur d’un petits regroupement d’habitations humaines.

Avec ses 300 mètres de profondeur ce lieux est un éblouissement intégrant le patrimoine mondiale de la nature par L’UNESCO depuis 2011. Le cirque de Navacelles est labéllisé « Grand Site de France » depuis 2017.

D’importantes démarches sont entreprises régulièrement pour maintenir ce site dans des actions de développement durable.

Le Cirque de Mourèze

Un décor de roches qui s’élèvent vers le ciel aux formes les plus surprenantes les unes que les autres pour mieux vous surprendre et vous emmener dans un monde de monstres rocheux digne d’une autre planète ou encore d’un western.

Ce site dolomitique héberge un village de 200 habitants, et un sentier pédestre balisé que vous pouvez réaliser en quatre heure vous attend, ainsi que des maisons d’hôtes.

Des commerces et des restaurants vous apporterons de très bon souvenir de cette visite.

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc

Ce parc de moyenne montagne se prolongeant sur des lieux de faible altitude sur les territoires du Tarn et de l’Hérault, comprend de magnifiques villages médiévaux. Une faune et une végétation spécifique évoluent dans ce parc naturel qui héberge ainsi des aigles ou des loutres.

Ce parc à une composition très variée de vignes, de garrigues, de forêts et de petits cours d’eau sauvages.

Les rivières et plans d’eau de l’Hérault

L’Hérault

L’Hérault est bien évidemment le plus grand cours d’eau du département 34, qui porte son nom. Cette rivière connait une vie tumultueuse en naissant sur les versant des montagnes de L’Aigoual.

Dans sa course folle jusqu’à la mer, L’Hérault perd 1000 mètres d’altitude sur une longueur de 10 kilomètres. Une partie des paysages qu’elle traverse n’est pas accessible en voiture et ne l’est même pas facilement à pied, ce qui en fait un très bon parcours de canoë et du kayak en pleine nature sauvage.

Le Virdoule

Il prend naissance dans le Gard et il se jette à la mer près de la commune du Grau Du Roi.

Une partie de son cours est souterrain et près de Sauve, un grand plan d’eau est également en sous sol.

Les écarts de débit d’eau entre ses périodes de sécheresse et ses périodes de crue sont très importants.

La Mosson

Cette très petite rivière ne mesure que 40 km et prend source dans le contre-bas des collines de Montarnaud, puis traverse 14 communes dont Montpellier, pour finir sa course à Palavas Les Flots.

L’orb

Ce cours d’eau mesure 145 km, il prend sa source dans les monts de L’Escandorgue et se jette à la mer à Valras-plage. Après un début agité dans les gorges de Faugère, il prend son calme dans les pleines proches de Bézier.

Le canal du Midi et les 9 Écluses de Fonséranes

Ses 9 écluses forment un véritable escalier que les péniches suivent pour franchir un dénivelé de 25 mètres. Il s’étale sur une longueur de 312 mètres.

Il est devenu en haut de balade et de repos puisqu’un restaurant et un cinéma immersif sont désormais présents pour accueillir un public de plus en plus nombreux. Il se trouve seulement à 3 kilomètre de Bézier

Le lac du Salagou

Sa date de création n’est pas si ancienne puisqu’il est présent depuis 1969 afin de faciliter les tâches d’arrosage des agriculteurs. Ses eaux sont limpides et contrastent magnifiquement avec les terres rouges qui l’entourent. Il est très connue et est l’un des phares naturels de la région.

Une faune diversifiée

Le milan noir

Comme son nom l’indique cet oiseaux de proie peu annoncer la mort de ses proie avec sa couleur de deuil. De près, ce noir dispose de larges zones de plumage beiges. Le Milan Noir est légèrement plus gros qu’une buse et se reconnaît à son corps élancé et sa queue formant plus ou moins un v aux extrémités pointues. Il peut atteindre une taille de 60 cm.

Le blageon

Ce petit poisson blanc, avec une ligne plus sombre ou orangée qui le traverse horizontalement, est un habitué des eaux tumultueuses et fraîches. Il ne supporte pas la moindre pollution et se nourrit de petites proies comme des vers de vase, des insectes ou encore de micros-crustacés.

la crevette de Desmarest

La crevette de Desmarest est très mal connue et bien peu d’entre nous ont la connaissance des crevettes d’eau douce. Elles sont présentes dans certaines rivières de l’Hérault et surprennent toujours les personnes qui les remarques pour la première fois par la grandeur de leurs bancs en surface.

Plusieurs belles photos de celles-ci sont présentes en bas de page sur le site crevette aquarium https://crevette-aquarium.com .

La libellule cordulie splendide

Cette libellule est endémique de la France et de l’Espagne, cependant sa période de vol est très courte : de juin au 15 juillet, proche des eaux stagnantes ou avec un courant très faible, ce qui est important pour la survie des larves qui évoluent parfois dans des zones profondes de 5 mètres.

Les lieux culturels les plus connus de l’Hérault



Le Musée Fabre

Il serait l’un des plus grand musée d’Europe et se trouve au coeur de Montpellier depuis 1828.

Les oeuvres des plus grand peintres Français jalonne les nombreuses salles et couleur de ce haut lieu culturel.Des oeuvres de Delacroix, Courbet, Renoir ou encore Manet sont présentes et rendent hommage a ces peintres qui se sont illustrés par le passé.

Dans un bâtiment contemporain on peut aussi admirer les oeuvres de Pierre Soulage , où la lumière brille sur des noirs profond, raclée et presque sculptés.

C’est au total 700 peintre qui voient leurs signatures magnifiés par ce gigantesque musée ou il est même presque possible de se perdre.

La Cathédrale de Maguelone

Cette architecture repose entre des étangs, des marécages et la mer : les compagnons de Maguelone depuis 1960 veillent à son entretien, tout en ayant une mission de réinsertion des personnes atteintes de handicap.

L’Abbaye de Gellone à Saint Guilhem le Désert.

Ce lieux hautement religieux abrite un morceau de la vraie croix. Malheureusement les guerres de religions l’on dépouillée d’une partie de ses bâtiments et il ne reste aujourd’hui que l’ancien réfectoire et l’église abbatiale.

L’Abbaye de Valmagne

Depuis 1139 cette abbaye est présente juste à coté de Mèze et elle à été totalement restaurée pour le plus grand plaisir des touristes