Le Nord de la Costa Brava : Lieu de rencontre, entre culture et détente

Le Nord de la Costa Brava : une région à découvrir

Sur le bord de la Méditerranée la comarque de l’Alt Empordà dans la Costa Brava ( littéralement «côte sauvage» en référence à son littoral rocheux et morcelé) comprend des belles plages mais aussi des parcs naturels comme celui du Cap de Creus au Nord et celui de l’Aiguamolls au Sud-Est.

En 2011 Rosas, la deuxième ville de la comarque eut le privilège d’être admise dans le club réduit des plus belles baies du monde. La côte de Roses comprend une longue plage de sable sur le front de mer entre Port Nou et le canal Riu Grau et plus à l’Est, un certain nombre de cales, petites baies d’accès plus limité.

La capitale de l’Alt Empordà et principale ville de la région, Figueres, est mondialement connue par son théâtre-musée Dalí qui renferme un large éventail d’œuvres décrivant la trajectoire artistique de Salvador Dalí.

Un séjour de détente et sport

La proximité de la frontière française et le cadre de sa baie expliquent l’augment progressif de résidents européens. Roses se caractérise donc par une ambiance cosmopolite sans doute encore un peu plus prononcée que dans d’autres villes du littoral de la Costa Brava.

Rosas est une destination idéale pour des séjours de détente, puisqu’il s’agit d’une station balnéaire, mais aussi pour des vacances familiales en raison des multiples sports qui peuvent être pratiqués. Si vous aimez les sports nautiques Roses est une destination idéale pour pratiquer le windsurf, kitesurf ainsi que la plongée, d’autre part il est possible aussi de pratiquer des sports de montagne tels que la randonnée ou le meilleur fat bike electrique …

De son côté Empuriabrava, la marina la plus grande au monde, fut construite dans les années 60 suivant un système de canaux qui font de cette région un paradis pour les aimants des bateaux.