Un nouveau label pour les eaux de baignade françaises

Si la directive européenne 2006/7/CE destinée à assurer la qualité des eaux de baignade n’entre en vigueur qu’en 2015, la nouvelle secrétaire d’Etat à l’écologie prend déjà le taureau par les cornes en promouvant le nouveau label « Démarche Qualité des eaux de baignade » en France.

« Démarche Qualité des eaux de baignade » : attribution symbolique pour la commune de Cavalaire A la suite de la directive 2006/7/CE et également la volonté de l’ancienne secrétaire d’État à l’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet portant sur la garantie de propreté des eaux de baignades françaises, Chantal Jouanno a fermement pris la décision de promouvoir le label « Démarche Qualité des eaux de baignade ». Ce label est destiné à encourager les sites de baignade à se conformer aux exigences de la fameuse réglementation européenne qui prendra effet en 2015. Le 20 juillet 2009, Chantal Jouanno a décerné, à titre symbolique, le nouveau label à la commune de Cavalaire sur la côte d’Azur pour la propreté de ces eaux et plages. Neuf communes et 35 sites de baignades ont déjà reçu le label « Démarche Qualité des eaux de baignade » en France. Le label est représenté par un logo arborant une loupe et un nageur, sur fond bleu et blanc. 3991 communes françaises devront encore subir les tests de propreté en vue de l’obtention du label avant l’année 2015. « Démarche Qualité des eaux de baignade » : un cahier des charges édifié par Veritas Le cahier des charges du label « Démarche Qualité des eaux de baignade » a été mis au point par le bureau Veritas dont le siège social se trouve à Neuilly sur Seine. Le cahier des charges repose sur des critères exigeants. Aussi, les tests en vue de l’obtention du label porteront sur l’identification de toutes les sources de pollution, une surveillance stricte durant la saison de baignade, des prélèvements réguliers et l’engagement d’informer le public en cas de soucis concernant la propreté des eaux. De quoi rendre plus sécure les sports nautiques et autres pratiques de baignades pendant les vacances. La qualité des eaux de baignades sera jugée en fonction de quatre notations à savoir « très bonne qualité », « bonne », « suffisante » ou « insuffisante ». Le seuil tolérable pour l’obtention du label est de 500 bactéries pour 100 ml d’eau. La certification officielle sera suivie d’un audit annuel obligatoire. Elle sera également renouvelée tous les trois ans. Dès lors, tous les sites de baignade où la qualité des eaux est jugée « insuffisante » seront systématiquement fermés dès l’application de la réglementation européenne en 2015.

Plage non-fumeur : La Ciotat fait figure de pionnier

La mairie de La Ciotat, petite commune du sud de la France d’environ 34 000 habitants, vient d’aménager une plage entièrement non-fumeur pour cet été. Une grande première dans la région PACA et sur tout le territoire français !

La Ciotat : une plage non-fumeurs comme celle de New York

La mairie de New York a fait le buzz il y a quelques années en interdisant la cigarette à Times Square, à Central Park et sur toutes les plages environnantes. Une initiative vivement saluée par les militants de la défense de l’environnement du monde entier. Le mois dernier, c’est au tour de la commune de La Ciotat, dans le département Bouches-du-Rhône d’aménager une plage entièrement non-fumeur sur son territoire. Lumière : tel est le nom que le maire de La Ciotat a décidé d’attribuer à cette portion verte. Selon le maire de la ville, cette initiative reste à la phase d’essai pour la saison estivale 2011. C’est pourquoi la municipalité de La Ciotat a fixé le domaine d’application du projet sur seulement 4 % des bordures de mer. De la réussite ou de l’échec de cette première phase dépendra de la mise en place permanente ou non du concept non-fumeur dans les années à venir. L’adjoint au maire de la ville en charge de l’environnement affiche toutefois une grande confiance à la réussite de ce projet. Mr N. affirme même recevoir des demandes favorables à l’élargissement de cette disposition dans les autres espaces publics de La Ciotat. Les premiers résultats de fréquentation de la plage non-fumeurs confirment également cette confiance de l’adjoint au maire. Selon ses dires, le projet « marche très, très bien » depuis son lancement à la mi-juin dernière.

Plage non-fumeurs : des dispositifs incitatifs mis en place

La guerre contre la cigarette, plus précisément contre les mégots sur les plages, dans la commune de La Ciotat ne date pas d’hier. La municipalité disposait déjà de plusieurs cendriers éparpillés un peu partout sur ses plages. Le constat reste toutefois désolant : les vacanciers fumeurs ne prennent même pas la peine d’utiliser ces cendriers publics. Ainsi, une importante concentration de mégots ternit la pureté des belles plages de cette partie de la Côte d’Azur. Cette portion de plage entièrement non fumeuse constitue alors une nouvelle offensive de la mairie contre les bouts de cigarettes en bordure de mer. Juste à l’entrée de la plage Lumière, un panneau d’affichage est installé pour informer les visiteurs qu’ils entrent en territoire non-fumeurs. Pour cette phase d’essai, La Ciotat travaille de concert avec la police municipale et la police de l’environnement pour sensibiliser les fumeurs égarés dans cette zone entièrement réservée. Toutefois, aucune amende précise n’a été émise à l’encontre de ceux qui ignorent volontairement cette « interdiction » de fumer. Les agents de la municipalité restent par ailleurs présents à longueur de journée pour appliquer au mieux cette disposition. Les cendriers sur les plages ont également été maintenus : les fumeurs ont pleinement le droit d’y terminer leur cigarette, mais pas à la plage. Et comme argument, Mr N. affirme que cette portion non-fumeurs n’occupe que 4 % des plages de La Ciotat alors que les 96 % restants sont toujours ouverts aux fumeurs !