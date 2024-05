Quels sont les meilleurs endroits pour voir des aurores boréales ?

5/5 - (2 votes)

Les aurores boréales sont le résultat de particules du vent solaire se dirigeant vers les pôles magnétiques de la Terre et entrant en collision avec les molécules de gaz, créant une lumière. Les couleurs dépendent du gaz ; le vert est généré par la collision avec l’oxygène ; le bleu ou le rouge sont causés par des collisions avec l’azote.

Ce phénomène se produit surtout près du pôle magnétique de l’Arctique. Cette zone comprend des parties de l’Alaska, du sud du Groenland, le nord de la Sibérie, l’Islande et la Norvège du Nord, la Suède et la Finlande. Mais aussi en France en 2023 ! ou à l’observatoire du Pic du Midi

Une fois votre destination choisie, vous aurez besoin d’un ciel sans nuages et d’obscurité pour voir les aurores boréales. Ceci explique pourquoi l’hiver est la meilleure époque.

Choisissez votre lieu en fonction de ce que vous voulez faire pendant vos vacances. Vos devrez aussi vous préparer à l’éventualité de ne pas voir d’aurore.

Aurores boréales en Islande

L’Islande est la destination préférée des Français parait-il. La ville de Reykjavik offre un large choix d’hôtels, une vie nocturne et une bonne gastronomie.

Beaucoup d’entreprises proposent des excursions. Quelque soit votre destination, choisissez un circuit accompagné par un expert.

Extreme Islande, par exemple, propose une visite le soir pour 35€ et annule l’excursion si le temps est nuageux. Islande Total, propose des visites en petits groupes en jeep à partir de 105€.

Pas très loin de la ville, à environ 40 minutes en voiture ou en bus, vous trouverez l’attraction la plus populaire de l’Islande, le Blue Lagoon, si vous avez envie de vous baigner dans les eaux chaudes. Vous pourrez aussi faire du shopping sur la rue Laugavegur. Le Reykjavik Art Museum sur Asmundursafn, dispose quant à lui d’une belle collection d’art contemporain.

Aurores boréales en Suède

Abisko, un village suédois situé sur le cercle arctique, prétend avoir les meilleures conditions d’observation de Suède. Mais aussi on peut citer le parc national de Fulufjället. Prenez le train de nuit depuis Stockholm ou l’avion de Stockholm à Kiruna, puis la route jusqu’à Abisko.

Vous pouvez acheter des billets pour la Aurora Sky station pour environ 76€, incluant le télésiège jusqu’à la station. Vous pourrez aussi vous faire plaisir et passer la nuit (sur un lit de camp) pour 334€, incluant dîner, petit déjeuner et télésiège.

Plus luxueux, le Abisko Mountain Lodge dispose de chambres et de chalets pouvant accueillir jusqu’à six personnes à partir de 82€ la nuit. Vous pourrez aussi faire de l’escalade sur glace, des raquettes ou du ski de fond.

Aurores boréales au Canada

Prenez un vol pour le Canada car il revendique d’être l’un des meilleurs endroits du monde pour les aurores boréales. Si vous voulez la jouer geek et en apprendre un peu plus sur l’astronomie, vous pouvez vous inscrire dans l’un des cours sur cinq jours au Centre d’études nordiques de Churchill, dans la baie d’Hudson. C’est aussi un bon endroit pour voir le phénomène.

Il y a aussi des activités comme le chien de traîneau ou des conférences sur l’histoire locale, la faune et le folklore. Le prix des cinq jours est de 750€ par personne, avec hébergement, repas, conférences et excursions.