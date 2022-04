Acheter un bien immobilier à l’étranger : les destinations en vogue

4.7/5 - (47 votes)

Italie, Portugal, Île Maurice, Miami : les lieux où les Français investissent

Les Français sont nombreux à rechercher un bien à acheter dans un pays étranger. Pied-à-terre à Venise, maison de vacances au Portugal ou sur l’Île Maurice : les propriétaires se tournent vers des pays renommés pour leur douceur de vivre et leurs prix avantageux.

Les palais de Venise plaisent aux propriétaires français

Venise attire les investisseurs français: l’avantage de posséder un bien dans la Cité des Doges, c’est de pouvoir le louer une grande partie de l’année. Nombreux sont ceux qui profitent de leur logement quelques mois et le rentabilisent via des locations le reste du temps. D’anciens palais ont été rénovés pour satisfaire la clientèle étrangère aisée qui investit dans la ville.

Immobilier au Portugal : des prix plus avantageux qu’en France

Avec son niveau de vie inférieur à l’Hexagone et son immobilier plus abordable, le Portugal est un pays de choix pour les acheteurs français. Depuis la crise immobilière de 2008, les prix ont chuté de 20 à 30% dans les régions touristiques comme l’Algarve. À Lisbonne, dans l’immobilier ancien, le mètre carré se négocie à 2.500€/m²! En plus, les autorités ont mis en place des mesures fiscales pour attirer les retraités étrangers.

Immobilier Espagne : les acheteurs investissent en Occitanie

En Espagne par contre, la situation est différente : la crise immobilière, bien plus profonde, n’a pas fini de faire baisser les prix. La prudence s’impose donc avant d’investir sur ce marché et de nombreux espagnols de Barcelone investissent plutôt en Catalogne Nord dans des villas en rénovation à Montpellier ou sur la côte Vermeille près de Perpignan, destination touristique assez populaire .

Les Français craquent pour un achat immobilier sur l’Île Maurice

Depuis la crise de 2008, les promoteurs ont lancé de nouvelles offres de villas et d’appartements sur l’Île Maurice. En ce moment, 27 programmes sont en cours de réalisation, pour des résidences vendues en moyenne à 470.000 €. Les Français restent les premiers investisseurs sur cette île francophone, à 12 heures de vol de Paris

Être propriétaire à Miami : le rêve de nombreux Français

Les Français, étrangers les plus intéressés par Miami

De nombreux Français rêvent d’être propriétaires à Miami. Pour preuve, selon les professionnels immobiliers de la « Magic City » floridienne, les Français sont, après les Américains, les acheteurs potentiels les plus intéressés par Miami, à en juger par le nombre de consultations effectuées par les ressortissants de l’Hexagone sur leur site (Miamire.com).

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la présence de l’association des agents immobiliers de Miami au Salon national de l’immobilier français qui s’est tenu à Paris en avril dernier a bien porté ses fruits. On a même vu de ces agents jouer les chasseurs immobiliers ans le Sud de la France, à Perpignan, faire de l’estimation de maison à vendre 66 à de potentiels acheteurs…

Acheter un bien immobilier à Miami : les raisons du succès

Parmi les nombreux atouts que cumule cette station balnéaire dont la renommée mondiale n’est plus à démontrer figurent :

Un cadre de vie des plus agréables et une activité économique dynamique

Un immobilier encore très bon marché pour son standing : 2 à 3 fois moins cher que New York ou Paris (3.000 € le m² pour des biens de qualité et de 5.000 à 6.000 € pour du haut de gamme)

Très bonnes perspectives de plus-values (jusqu’à 40 % après 4 à 5 ans, si l’on achète maintenant !)

Des frais d’achat faibles (1,7 % en moyenne contre 5 % en France)

Pas de frais d’agence pour l’acheteur

Des impôts peu élevés (un « property tax » s’élevant à 2 % de la valeur estimée du bien)

Une procédure d’achat de 30 jours (si achat au comptant)

Les professionnels locaux de l’immobilier estiment qu’il reste encore 2 ans avant que les prix ne reviennent à leur niveau d’avant la crise des subprimes de 2007. Autrement dit, pour ceux qui souhaitent décrocher de bonnes affaires à Miami, c’est le moment ou jamais !