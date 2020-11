S’évader en couple pour un séjour romantique : Tunisie, Maroc, Turquie

4.2 / 5 ( 29 votes )

Au-delà du choix de la destination, du choix de l’hébergement dépend la réussite du séjour. Pour des vacances romantiques, pourquoi ne pas se laisser tenter par un séjour bien-être, comme dans le livre Happiness : Le grand livre du bonheur , dans un établissement dédié à cet effet ?

Escapade en couple et séjour bien-être en Tunisie

La Tunisie est une destination propice à l’évasion et au dépaysement. Entre la beauté des villes impériales comme Tunis et Sousse et l’authenticité des villages sis à l’orée du désert, la Tunisie permet de vivre de nouvelles expériences. Cette destination est par ailleurs connue pour ses belles stations balnéaires qui se visitent toute l’année, parfaites pour les escapades romantiques. Pour ajouter du cachet au voyage à deux, opter pour un hôtel-spa constitue une excellente idée. Sur la côte du Jasmin, à Hammamet particulièrement, à Monastir ou sur l’île de Djerba, ce type d’établissement permet de profiter du confort mais aussi et surtout d’un centre de bien-être, idéal pour se ressourcer après une longue journée ou tout simplement pour savourer des moments à deux.

Week-end romantique au Maroc : choix de l’hébergement

Le Maroc est déjà en soi une destination romantique, particulièrement Marrakech et sa médina ou encore Agadir et ses quelques 9 kilomètres de sable baignée de soleil presque toute l’année, le tout, agrémenté du charme oriental. Maroc est une destination exceptionnelle, qui mérite le détour, ne serait-ce que le temps d’un week-end. Pour un court séjour justement, il est préférable de réserver dans un village de vacances avec la formule all inclusive. Ce concept permet en effet de savourer pleinement de séjour surtout si le temps est compté, toute l’organisation du séjour étant pris en charge par les voyagistes : vol, hébergement, restauration, etc. Par ailleurs, opter pour un village de vacances c’est aussi profiter de toute une gamme d’activités et de loisir pour un week-end bien rempli !

Évasion à deux en Turquie sous le signe du bien-être

Quelle que soit la saison, été comme hiver, la Turquie offre toujours une ambiance exceptionnelle avec ses villages pittoresques ses belles stations balnéaires, les paysages insolites du Cappadoce. Et des sites insolites, la Turquie n’en manque pas, le Château de Coton de Pamukkale en faisant partie. Ce dernier a aussi l’avantage d’être une source thermale et une destination propice à la détente et au dépaysement. D’ailleurs, pour une occasion spéciale ou juste pour faire plaisir à l’être aimé, on peut très offrir un coffret bien-être. De nombreux hôtels spa ou les villages de vacances situés aux alentours de Pamukkale ou de tout autre stations thermales de la Turquie proposent ce type d’offre. Au programme, des soins relaxants et des moments de complicité à deux dans un cadre pittoresque.